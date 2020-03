Emergenza Corona Virus: i servizi Acli restano attivi.

I servizi Acli di segreteria, CAF e patronato restano attivi e disponibili a distanza.

Le Acli di Cagliari restano al servizio dei cittadini con tutte le modalità consentite: telefono, email, online. A disposizione anche un servizio telefonico gratuito di ascolto.

Presenti anche in questi giorni difficili: basta un clic o una telefonata per raggiungere gli operatori della Segreteria, del CAF o del Patronato Acli. Un’apertura vigile degli uffici fino al termine dell’emergenza, messa in atto per salvaguardare in personale dipendente, l’utenza e la salute pubblica come da indicazione delle istituzioni e da appelli del personale sanitario coinvolto in prima linea.

Gli uffici delle Acli provinciali di Cagliari saranno dunque attivi dal lunedì al venerdì ai seguenti contatti:

SEGRETERIA acliprovincialicagliari@gmail.com

CAF ACLI cagliari@acliservicesardegna.com Tel. 070454180 (h.10-12)

PATRONATO ACLI cagliari@patronato.acli.it Tel. 070656958

Inoltre, per cercare di raccogliere le istanze e, dove possibile, di dare un aiuto a chi si trova in difficoltà, le Acli provinciali di Cagliari, assieme ai Giovani delle Acli, hanno deciso di istituire servizio gratuito di ascolto, un numero di telefono che sarà attivo da oggi sino al termine dell’emergenza ogni giorno dalle 14 alle 15. Per usufruire del servizio si può chiamare al numero: 3294786681.

Nessuno si deve sentire solo!

Siamo tutti uniti per il bene comune sicuri che insieme #celafaremo.