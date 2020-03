“EmancipAzioni: letture, visioni, confronti, riflessioni” il 7 marzo a Gavoi

EmancipAzioni: letture, visioni, confronti, riflessioni

Domenica prossima sarà l’8 marzo, una ricorrenza di lotta ed emancipazione che va preparata e vissuta assieme, continuando a dare messaggi di allargamento dei diritti e autodeterminazione delle donne approfondendo i temi dell’identità di genere, della parità, della bellezza della diversità che è ricchezza.

Così il Movimento Comunidade organizza per il sabato 7 marzo alle ore 11, presso la sala conferenze de Sa Caserma Betza, in via Sant’Antioco a Gavoi, un incontro pubblico dedicato alla giornata della donna dal titolo “EmancipAzioni: letture, visioni, confronti, riflessioni”.

Come da anni facciamo come Comunidade e come amministrazione espressa dal movimento – afferma Simona Corona, che coordinerà l’incontro – abbiamo voluto organizzare un momento di condivisione e vicinanza per affrontare assieme, fra suggestioni, letteratura, poesia, arte e lotta politica le tematiche del femminismo, dei diritti delle donne e i problemi che nel mondo sono ancora legati all’identità di genere. Teniamo profondamente a questi temi che consideriamo in primis educativi e portatori di nuove energie e di una forte spinta all’ampliamento del pensiero critico e della consapevolezza.

Sarà un incontro emozionale e argomentativo allo stesso tempo, aperto alla riflessione e al continuo confronto sul tema del femminile e dei diritti.

Come movimento che promuove l’equità, la giustizia sociale, il progresso delle comunità solidali, la cura e protezione dei più vulnerabili, il superamento delle disparità di genere, l’allargamento dei diritti delle persone, invitiamo tutte le donne e gli uomini a celebrare con noi questa giornata di lotta e a costruire un altro gradino verso l’emancipazione.

Anche il SETTE marzo LOTTO!

Fèminas Liberas Rispetadas, Uguales!