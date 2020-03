Il nuovo singolo della Band Eletric Coffe Machine è disponibile nei maggiori digital stories

Un brano molto intenso, una ballata rock che rimane impressa fin dal primo ascolto. Come sound si riconosce un brit rock molto tirato, con intrecci armonici che avvicinano la band al sound dei The Cranberries

Gli Electric Coffee Machine sono una rock band finlandese e Stella è il terzo singolo dopo Broken e Wings of Freedom. Al momento sono in preparazione dei nuovi brani tra cui un brano completamente in finlandese.

