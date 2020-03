Easy Studies for Guitar Vol. 3 è il nuovo CD di Cristiano Porqueddu

Si tratta di un progetto artistico che il chitarrista nuorese, Cristiano Porqueddu, ha avviato nel 2016 con l’intento di portare a conoscenza del pubblico preziose pagine per chitarra di autori del Novecento e contemporanei scritte con scopi prettamente formativi.

Anche questo terzo volume della mini-collana Easy Studies for Guitar, come i due precedenti, è targato Brilliant Classics, la major olandese con cui Porqueddu collabora con grande successo.

Easy Studies fo Guitar Vol.3

I tre volumi contengono un totale di centosettantanove composizioni, per la maggior parte registrate per la prima volta; le stesse composizioni sono parte integrante dei corsi che Porqueddu tiene presso alcune Scuole Civiche dell’Isola e presso i Musicare Guitar Courses.

Gli autori

Gli autori inclusi in questa nuova fatica discografica del virtuoso nuorese, riconosciuto come uno dei massimi interpreti della musica del Novecento e contemporanea per chitarra, sono:

Oscar Bellomo (1980);

Gilbert Biberian (1944);

Franco Cavallone (1957);

Oliver Chassain (1957);

Alfredo Franco (1967);

Franco Margola (1908-1992);

Iván Patachich (1922-1993);

Ferdinand Rebay (1880-1953);

Anton Stingl (1908-2000).

Il disco, oltre che in formato fisico, è distribuito in tutte le più importanti piattaforme digitali (Amazon, Spotify, Deezer, YouTube eccetera). Una nuova release, che andrà ad arricchire l’imponente catalogo discografico del chitarrista nuorese, che ad oggi conta oltre 50 CD distribuiti in quaranta Paesi.

Maggiori informazioni sull’attività del musicista possono essere reperite sul suo sito internet cristianoporqueddu.com e sui principali canali social.