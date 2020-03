Domenica 1 marzo 2020 hanno sfilato i carri allegorici nel centro di Jerzu, Is Carristasa di Bari sardo

Lunedì 02 Marzo 2020 – Scenografie di maschere bizzarre e colorate sono partite ieri da Bari Sardo e hanno raggiunto le vie centrali di Jerzu, dove i carri allegorici e i gruppi a piedi hanno sfilato tra la folla, per l’edizione 2020 del Carnevale organizzato dalla Pro loco. Is Carristasa si sono vestiti a festa anche in questa occasione trasformandosi in originali maschere danzanti per portare anche nell’incantevole scenario della Valle del Pardu, la loro allegria.

Un evento unico nel paese per presenza di carri che ieri, domenica 1 marzo hanno sfoggiato tutta la loro maestria artigiana, le loro ambientazioni e i personaggi, pronti a coinvolgere grandi e piccoli lungo la vie e le piazze. Una magia da vivere grazie alla organizzazione della Pro loco e dell’Associazione Is Carristasa che a Jerzu ha scalato la classifica aggiudicandosi il primo, secondo e quinto premio.

È in effetti il paese del Cannonau è diventato teatro di mimi, dei personaggi del passato e dei clown, in mondo sospeso nel tempo, che ha consentito a grandi e piccini, di immergersi in storie straordinarie, calandosi nei panni di personaggi mitici. L’avventura che prosegue i festeggiamenti sta replicando le tappe di una edizione del Carnevale Bariese che sta riuscendo a ricreare l’atmosfera della festa spensierata.

< >.

Chi ha partecipato alla sfilata jerzese ha potuto incontrare il carro del Saint Patrick Day del gruppo Amici Insieme, ridere con Les Mimes de Barì del gruppo Bunga Bunga e rivivere il passato festaiolo con il Carnival Story dei Cattivissimi, dando vita a un divertentissimo momento di condivisione in cui i grandi sono tornati bambini e i bambini hanno potuto vivere un giorno di emozioni che offre un assaggio della magia che solo il Carnevale è in grado di innescare.

1° classificato: San Patrick Day –Bari sardo

2° classificato: Les Mimes de Bari’- Bari sardo

3° classificato + Coppa Amicizia: La Speranza è l’ultima a morire – Nurri

4° classificato: Greta Thumberg – Tertenia

5° classificato: Carnival Story 2020 – Bari Sardo.

< >.

Il programma del Carnevale Bariese non si ferma e prevede la sfilata finale con la partecipazione dell’Associazione Is Carristasa ad Arzana il prossimo 7 marzo.

Il Carnevale Bariese è stato organizzato dall’Associazione “Is Carristasa“, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio Regione Sardegna e Comune di Bari Sardo.