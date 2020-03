Diffusione di COVID-19 nel napoletano, Di Sarno: “Chiudiamo i confini tra paesi”

Dopo quanto accaduto a Sant’Anastasia credo sia opportuna la presenza dell’Esercito sul territorio, in particolare di Sant’Anastasia e Comuni limitrofi. A Somma Vesuviana situazione sotto controllo con il quarto e quinto caso. Dobbiamo ora chiudere i confini tra paesi e, per questo, credo sia necessario avere l’esercito in supporto alle Forze dell’Ordine che stanno facendo un grande lavoro. Ringrazio l’intera popolazione di Somma Vesuviana ma dobbiamo ulteriormente restringere gli spostamenti.