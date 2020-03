Difesa, Deidda (FdI): “Le Forze armate mettano in campo la loro professionalità”

Non solo a supporto dei nostri uomini e donne delle Forze dell’Ordine che, nonostante il pregevole sforzo compiuto finora, causa i tagli operati negli anni, necessitano di un’ulteriore forza; ma le nostre Forze Armate possono realizzare postazioni di triage e supportare in campo sociosanitario – è quanto dichiara in una nota il Capogruppo della IV Commissione Difesa, Salvatore Deidda.

In Sardegna (nonostante il grande sforzo delle altre Forze dell’Ordine, del Corpo forestale e di Forestas) i numeri sono in aumento. Superata la soglia dei 200 contagiati occorre quindi uno sforzo ancora superiore. Sarebbe opportuno e sollecito, in tal senso, il Ministro della Difesa affinché vengano chiamate in causa le nostre Forze Armate, in primis la Brigata Sassari, certo che le loro competenze, maturate nelle molteplici missioni estere, e il loro forte legame con il territorio sardo possano garantire eccellenti risultati in termini di tutela e controllo dell’ordine pubblico – afferma il Deputato sardo, primo firmatario dell’interrogazione presentata insieme ai colleghi del gruppo di FdI. – Aeronautica, Esercito e Marina – conclude Deidda – stanno già dando un loro contributo, ma sostengo che, con tutte le loro specialità, possano ora dare un valore aggiunto per sconfiggere il virus.