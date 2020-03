Difesa, Deidda (FdI): “Il lavoro delle forze armate è indispensabile”

Stiamo vedendo tutti il lavoro di uomini e donne delle Forze Armate – non solo da oggi – strumento indispensabile per supportare le nostre Istituzioni e il popolo italiano. Vista la sospensione dei corsi e delle scuole, non possiamo permetterci di perdere forze ed esperienza. Per questo, come Fratelli d’Italia, chiediamo che tutto il personale in ferma prefissata, in scadenza, sia essa annuale o quadriennale, si veda rinnovata la permanenza di un altro anno almeno.