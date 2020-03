Deidda (FdI): le forze dell’ordine usino le mascherine. Presentata interrogazione.

“Poiché allo stato attuale, risulta che non tutto il personale impiegato appartenente all’Arma dei Carabinieri – fatta eccezione per alcuni Comuni – sia stato autorizzato all’utilizzo di tute O.P. e mimetiche, nonostante il citato abbigliamento, al contrario dell’uniforme, garantirebbe una maggiore sicurezza sanitaria, ho ritenuto apportuno – come richiesto dal Cocer Carabinieri – sollecitare insieme – ai colleghi della Commissione Difesa Wanda Ferro e Davide Galantino – il Ministro dell’Interno, della Difesa e della Salute affinchè siano presi immediatamente provvidimenti in tal senso e vengano fornite tutte le dotazioni necessarie in modo da salvaguardare la tutela della salute del medesimo personale”, è quanto dichiara in un nota il Capogruppo della IV Commssione Difesa, Salvatore Deidda

“Ritengo opportuno, inoltre, che siano muniti anche dell’utilizzo di mascherine – previste soltanto in casi eccezionali – perchè, come riporta un studio dell’Univeristà di Bologna a cura del Professor Setti, esiste uno stretto legame tra l’accelerazione della diffusione del Covid – 19 in Pianura Padana e l’esposizione delle polveri sottili”, conclude il Deputato di Fratelli d’Italia, primo firmatario dell’interrogazione