Deidda (FDI): “Governo accoglie la nostra richiesta. Forze dell’ordine ricevono i dati delle persone in quarantena”

“Bene il Governo che risponde in maniera positiva alla nostra richiesta – segnalata tramite un’interrogazione – circa la necessità di far reperire anche alle Forze dell’Ordine e ai Sindaci – principalmente impegnati nella repressione delle violazioni – i dati specifici delle persone sottoposte alla misura di quarantena, causa corona virus, al fine di agevolarne l’operazione di controllo”, è quanto dichiara in una nota il Deputato Salvatore Deidda, primo firmatario dell’interrogazione che il gruppo di FdI ha presentato al Governo chiedendo un pronto intervento.