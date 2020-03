Da SardegnaReporter tanti auguri ai papà e ai Giuseppe (Video)

Mi sembravi alto altissimo quando ero piccolino

Eri il mio gigante buono che giocava a nascondino

Mi batteva forte il cuore mentre stavo ad aspettare

Felice di nascondermi ma anche di farmi trovare.

Ti sentivo forte e a volte mi facevi un pò paura

Ma eri il mio cavallo docile e il tappeto la pianura

E scendevo e camminavo nelle tue scarpe pesanti

Fra colline di poltrone coi miei passi da gigante.

Era dolce era dolcissimo

Lo ricordo e te lo dico

Eri il mio più grande eroe

Eri il primo vero amico

Sei però rimpicciolito I primi anni della scuola

Ritornavi tardi a casa e la mamma sempre sola

Mi svegliavo d’improvviso e ti sentivo ancora urlare

Eri sempre più nervoso e non mi stavi ad ascoltare

Altre volte mi picchiavi e le tue parole dure

Spalancavano soltanto una vita di paure.

Eri assente e irrangiungibile

Io ti odiavo e te lo dico

Eri in sogno l’uomo nero

Eri a un tratto il mio nemico.

E ho portato come un lutto il tuo sangue nelle vene

Ma il mio cuore per dispetto ti voleva ancora bene

E ora babbo te lo scrivo come quando ero bambino

Come quando per trovarci giocavamo a nascondino.

E ora è freddo anzi freddissimo

Piango mentre te lo dico

Cosa aspetti ad arrivare

Babbo se mi sei amico.

Era dolce era dolcissimo

L’ho capito e te lo scrivo

Quante volte io dovro morire

Per sentirmi ancora vivo?