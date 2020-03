Attualità

#Culturavirus: una pillola quotidiana di cultura e speranza dal 25 marzo

A causa delle misure restrittive per contenere la diffusione del COVID-19, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Villacidro e la Scuola Civica di Musica hanno dovuto annullare tutta la programmazione culturale, artistica e musicale di primavera. Per la stessa ragione sono stati annullati anche tutti i bandi-cultura e si sta valutando cosa sarà possibile salvare della programmazione estiva. "Ciononostante non ci lasciamo vincere dallo sconforto", afferma Giovanni Spano, Assessore alla Cultura, Lingua Sarda, Turismo e Spettacolo di Villacidro.