Politica

COVID-19: UGL invita RAS a usare fondi UE per i POR a sostegno di aziende e cittadini

Il Segretario Regionale dell'UGL, Sandro Pilleri, ha inviato al Presidente regionale Christian Solinas un documento nel quale si invita la Regione Sardegna a utilizzare i fondi che residuano nei Programmi Operativi Regionali (POR) per sostenere le politiche di sostegno al reddito già messe in campo dal Governo per mitigare i disastrosi effetti economici che l'emergenza Coronavirus sta producendo in tutto il Paese.