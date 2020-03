COVID-19: “scudo” per i datori di lavoro di Sicurezza e Difesa

Lo “scudo” che si vuole predisporre, per sollevare i vertici del Comparto Sicurezza e Difesa da ogni assunzione di responsabilità penale e civile, rispetto alle conseguenze che il lavoro potrà comportare sugli operatori in divisa, è una trovata vergognosa che manda un messaggio devastante: sacrificatevi, esponetevi, rischiate la salute e, se vi capiterà qualcosa per questo, come è molto probabile, sono solo fatti vostri. Apprendiamo con sollievo la conferma che la nostra Amministrazione, con il prefetto Franco Gabrielli in testa, si è opposta a questa vergogna. Gli operatori in divisa sono chiamati a esporsi in prima persona, anche con il rischio di danni alla salute, sia per il Coronavirus sia per le violenze che presto, in assenza di risposte, esso scatenerà. E se per assolvere al meglio il proprio servizio non dovessero ricevere tutte le tutele necessarie, sarebbe oltremodo meschino e proditorio se i loro vertici fuggissero difronte alla responsabilità connessa alla loro funzione di comando. Ciò rappresenterebbe una tale codardia che, se applicata al lavoro di un poliziotto, dovrebbe significare voltarsi dall’altra parte e non fare il proprio dovere, perché se intervenire significherà subire dei danni non interesserebbe nulla a nessuno.