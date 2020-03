COVID-19: rinviata l’uscita del film “Un figlio di nome Erasmus”

Per la sua prima produzione cinematografica, Eagle Pictures schiera Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liotti in una divertente, emozionante e un po’ nostalgica commedia on the road: “Un figlio di nome Erasmus”.

Quattro amici quarantenni, a distanza di 20 anni dall’Erasmus fatto a Lisbona, si ritrovano in Portogallo per affrontare un viaggio inaspettato alla scoperta di un segreto che potrebbe completamente cambiare la vita a uno di loro. Alberto Ferrari (Tra due donne, La terza stella) dirige questo poker di protagonisti, affiancati da un astro nascente del cinema portoghese, Filipa Pinto (L’uomo che uccise Don Chisciotte) e un affascinante ritorno sul grande schermo, Carol Alt.

“Un figlio di nome Erasmus”: la sinossi

Quattro amici quarantenni − Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo − vengono chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti e quattro hanno amato da ragazzi quando facevano l’Erasmus in Portogallo. Amalia ha lasciato un’inaspettata eredità: un figlio concepito con uno di loro. Ma chi è il padre? Aspettando i risultati del test del DNA, i quattro amici decidono di andare alla ricerca di questo misterioso figlio ventenne e intraprendono un rocambolesco ed emozionante viaggio attraverso il Portogallo insieme a una ragazza che si offre di aiutarli.