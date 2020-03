COVID-19: nessun malato nelle RSA di “Sereni Orizzonti” a Sassari e Silanus

Per fortuna nessuno degli attuali 86 ospiti nelle strutture sarde del gruppo “Sereni Orizzonti” (RSA “Matida” a Sassari e RSA “Villa Gli Ulivi” a Silanus) è finora risultato positivo al Covid-19.

L’isolamento forzato nel quale si trovano da ormai un mese queste persone, anziane e molto spesso non autosufficienti, rischia peraltro di incidere negativamente sul loro umore così come su quello dei parenti che non possono più andarli a visitare. Alla primaria tutela sanitaria si deve pertanto unire un’attenzione particolare all’equilibrio emotivo e psicologico degli ospiti, rendendo la vita dentro la struttura comunque gradevole, arricchita di attività ad hoc che rendano confortante la quotidianità.

Proprio per questo gli operatori di “Sereni Orizzonti” delle RSA a Sassari e a Silanus hanno da tempo contattato tutti i familiari degli ospiti, in particolare di quelli allettati, al fine di poter programmare videochiamate WhatsApp quotidiane e in determinate fasce orarie.

Una soluzione che sta riscuotendo un grande successo tra i nonni, molti dei quali non sono abituati all’uso delle nuove tecnologie: poter vedere i volti dei propri cari e poter scherzare e conversare con loro è una medicina preziosa che stempera la tensione e risolleva immediatamente il morale di ciascuno, suscitando forti emozioni positive. Le lacrime di gioia e i sorrisi pieni di felicità di queste persone ricompensano infermieri e operatori socio-sanitari che in questi giorni si stanno sforzando di regalare serenità ai loro assistiti.