Cronaca

COVID-19: i Carabinieri denunciano diverse persone per inosservanza dell’art. 650 cp

State a casa e usate il buonsenso, sempre. In un momento così delicato è vietata ogni forma di assembramento e si invitano tutti i cittadini a non uscire se non per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. In questo momento difficile c’è chi non rispetta delle semplici regole: tutelare la propria incolumità e quella degli altri.