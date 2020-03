COVID-19 e nuovi poveri, M5S: “Le risorse del REIS subito ai cittadini i difficoltà”

Dopo oltre tre settimane di restrizioni l’aumento delle famiglie a rischio povertà è la terza emergenza che siamo chiamati ad affrontare con estrema urgenza. Gli effetti della pandemia sono stati devastanti per l’economia della Sardegna e la fascia di soggetti in difficoltà economico-finanziaria si è allargata talmente tanto da mettere a serio rischio la tenuta sociale della nostra regione. Mi riferisco a padri e madri che hanno perso il lavoro e non riescono più a mettere insieme il pranzo con la cena. Ci troviamo in condizioni allarmanti che, presumibilmente, peggioreranno con il protrarsi dell’emergenza sanitaria e con il conseguente aumento dei livelli di disoccupazione.

I comuni sardi – sottolinea la capogruppo del M5S Desirè Manca – stanno già affrontando queste drammatiche circostanze nella misura in cui possono e riescono a farlo. Adesso spetta però alla Regione Sardegna fare la sua parte, pertanto chiedo al Presidente Solinas che si attivi subito per consentire ai Comuni, già beneficiari, l’utilizzo delle risorse del Reddito di inclusione sociale (REIS) relative all’annualità 2019 per garantire una prima risposta ai fabbisogni delle famiglie. In questo momento di estrema difficoltà la Regione deve impegnarsi a modificare le norme di accesso a questi fondi preziosi, talvolta utilizzati in misura parziale a causa dei requisiti di accesso troppo stringenti.