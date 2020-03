Covid-19 e didattica: l’e-learning come nuova opportunità di evoluzione scolastica

La nuova epidemia ha influenzato e cambiato molteplici aspetti della vita del pianeta e della popolazione, in Italia e nel mondo: dall’inquinamento allo stress quotidiano, dalla produzione aziendale all’esportazione e importazione di prodotti, dalla vita sociale alla situazione scolastica.

Riguardo quest’ultima è interessante quella creatasi in Italia in seguito alle necessità istruttive conseguenti al contenimento Covid-19.

Infatti, i vari istituti superiori, scuole e università nazionali hanno dovuto ricorrere alla didattica e-learning come unico mezzo per portare avanti l’anno scolastico: alcuni di essi utilizzavano già le piattaforme online come strumento di sostegno all’apprendimento, altri invece si sono ritrovati di fronte ad una situazione totalmente nuova e imprevista.

Il ministero dell’istruzione, mediante la sezione Didattica a distanza (reperibile al seguente link: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html), fornisce un grande supporto tanto ai direttori quanto agli insegnati e permette, oltretutto, di poter conoscere le varie piattaforme utili, tra le quali Amazon Chime, Facebook, Google Suite e Il pack Office 365 Education A1.

#Lascuolanonsiferma, è l’hashtag che racchiude in una rubrica l’insieme delle storie, esperienze ed esempi di didattica condivisi attraverso i social e non solo, un’idea del Ministero per unire le istituzioni scolastiche in un pensiero collettivo, utile a sostenere senza dubbio quelle che possono man mano riscontrare dubbi e problemi con la nuova tipologia di insegnamento.

Un passo sicuramente fondamentale, sia a livello familiare che scolastico, potrebbe essere quello di sensibilizzare bambini e ragazzi riguardo sulla responsabilità e sull’importanza di impegnarsi con lo studio e di non sottovalutare il risultato che questo potrà avere per il prossimo anno scolastico.

Da non sottovalutare, ovviamente, l’effettivo apprendimento da parte degli studenti, quindi stimolare le istituzioni alla predisposizione e adozione di verifiche periodiche face to face tra studente ed insegnante.

Giorgia Fenu