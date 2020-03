COVID-19, CSA: “RAS decreti urgentemente le misure in favore del settore agricolo”

A chiederlo è Tore Piana, Presidente del Centro Studi Agricoli, Associazione molto attiva nel campo dell’agricoltura Sarda.

Patentini fitosanitari in scadenza

Il Centro Studi Agricoli chiede una proroga del patentino fitosanitario. Siccome non è possibile organizzare corsi ad hoc, la validità dei patentini in scadenza si chiede venga prorogata fino al 31 dicembre 2020.

Carburante agricolo assegnato in via provvisoria

Per quanto riguarda il carburante agricolo agevolato, il CSA chiede che con decorrenza immediata si proceda all’emissione di un primo provvedimento di concessione per un quantitativo pari al 50% dell’assegnazione dell’anno precedente. L’istruttoria della pratica e l’emissione del provvedimento definitivo, da parte dei CAA, si farà in un momento successivo, quando cesserà lo stato di emergenza.

I rinvii per il PSR Sardegna 2014/2020, a cominciare dalla Misura 2

C’è, poi, la sfilza di differimenti che riguardano il PSR. Ma andiamo per ordine. Tutte le scadenze che riguardano i corsi per il benessere animale sono sospese e subordinate al superamento dell’emergenza Coronavirus, devono essere messe in pagamento ugualmente con la domanda in scadenza il 15 giugno 2020. Alla stessa data il CSA chiede di far slittare il termine per presentare le istanze a valere sulla Sottomisura 2.1 (consulenza aziendale).

Cantierabilità misure del PSR Sardegna 2014/2020

Come CSA chiediamo una proroga di un anno sul collaudo dei progetti a investimento previsti dalle misure 4.1, della misura 4.2, della misura 6.1 e del Pacchetto Giovani.

Pagamento immediato della Siccità 2017