Covid-19, ACFM: “Dona per un ventilatore e aiutaci a salvare vite!”

L’Associazione Centro Formazione Medica, con il Presidente il Dott. Fausto D’Agostino, specialista in Anestesia e Rianimazione, ringrazia tutti gli operatori sanitari che stanno dedicando anima e corpo per far fronte a questa drammatica emergenza e lancia la campagna “Dona per un ventilatore”: anche noi possiamo fare qualcosa per interrompere la trasmissione e salvare vite affette da Coronavirus, rafforzando i reparti di Terapia Intensiva, con una semplice donazione online, affinché venga acquistato un ventilatore meccanico.

Il ventilatore – spiega il Dott. D’Agostino – è l’unico strumento che noi abbiamo per poter mantenere in vita i pazienti che sono affetti da COVID-19, in quanto permette loro di ventilare artificialmente fintanto che il sistema immunitario non sconfigge il virus nell’organismo, ripristinando le normali funzioni vitali.

Anche tu puoi aiutarci, anche tu puoi salvare una vita, dona per un ventilatore cliccando qui!

L’Associazione Centro Formazione Medica ha già donato, tramite campagne di beneficenza, tre defibrillatori, che sono stati installati presso la Tenuta Al Bano Carrisi, l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Impastato” di Roma, l’Istituto Don Orione di Roma.

Il ventilatore, acquistato tramite i proventi della campagna “Dona per un ventilatore”, sarà donato al Policlinico di Roma.

Maggiori informazioni su: www.centroformazionemedica.it