Rinvio

Tempio: corso Navigatori e Piloti “Alberto Ganau” rinviato a data da destinarsi

Il Corso Navigatori e Piloti “Alberto Ganau”, in programma dal 13 al 15 marzo 2020, seguendo le disposizioni impartite dal Governo con il decreto 4/03/2020 sul contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, che così recita: “Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza a scopo precauzionale sino ai primi del mese di aprile” deve essere rinviato a data da destinarsi.