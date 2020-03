Coronavirus; Palombella (Uilm):”Grave utilizzare situazione drammatica tra i lavoratori per becero consenso sindacale”

“In questo momento faccio un accorato appello a Cgil Cisl e Uil per concordare con il Governo la fermata di tutte le attività produttive e dei servizi non essenziali al funzionamento del Paese. Basta ai tentennamenti del Governo e a concessioni di attività non fondamentali.

Il risultato di questa situazione è stato quello di creare un clima di becera speculazione sindacale per mero consenso. Bisogna mettere fine a questa strage ignobile. Dobbiamo combattere il nemico vero, il Coronavirus, salvaguardando i lavoratori e le imprese”.

Così dichiara Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm, poco prima dell’incontro in programma tra Governo e Cgil Cisl e Uil.