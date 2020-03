Non si ferma l'epidemia

Coronavirus, oltre 1.200 morti in Italia: età media di 80,3 anni, il 25% sono donne

Non si ferma l'epidemia di coronavirus, i contagiati sono quasi 15.000. Sono 14.955 i malati di coronavirus in Italia, 2.116 in più’ di ieri.

I nuovi decessi sono 250 per un totale di 1.266. I guariti e dimessi sono 1.439 totali, in aumento di 181 rispetto a ieri. Questi i numeri dati dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nella conferenza stampa quotidiana di aggiornamento sul coronavirus. “Delle 14.955 persone contagiate dal coronavirus, 7.426 sono ricoverati con sintomi, 6.201 si trovano in isolamento domiciliare e 1.328 in terapia intensiva“, specifica Borrelli. Il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, aggiunge che “i pazienti morti con il coronavirus hanno una eta’ media di 80,3; le donne sono solo il 25,8%. Il picco di mortalita’ c’e’ tra 80-89 anni, la letalita’ e’ piu’ elevata tra gli over 80“. Fonte: Agenzia Dire – www.dire.it