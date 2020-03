Coronavirus, numeri drammatici. Più 4.480 contagiati e più 427 vittime

Coronavirus: Borrelli, per ragazzi che rientrano da Erasmus possibilita’ tornare a domicilio – Per i ragazzi che rientrano dall’Erasmus “sara’ consentito lo spostamento sul territorio nazionale e potranno essere presi all’aeroporto Fiumicino da un familiare per poi recarsi presso il domicilio per il periodo di isolamento”. Lo ha annunciato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia.

Coronavirus: Gallera, 19.884 positivi e 2168 morti – “In Lombardia i positivi al coronavirus sono 19884, 2171 in piu’, un dato significativamente piu’ alto. I ricoverati sono 7387 con una crescita molto piu’ bassa, solo 182 in piu’, i ricoverati in terapia intensiva sono 1006, 82 in piu’, e i decessi 2168, 209 in piu'”. Sono i numeri resi noti dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

Fonte: www.affaritaliani.it