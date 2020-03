Coronavirus: non ci sono casi in Costiera

Reale: “Bambini e ragazzi colorate la Costiera Amalfitana con i vostri disegni dai balconi”.

Mansi : “A Scala disegni, nastri colorati da apporre a balconi e facciate”.

Un nuovo modo di comunicare con amore dalla Costiera.

Di Martino ( Pres. Sindaci Costiera): “Streaming per iniziative liturgiche. Condividiamo i momenti di socialità virtuali e a distanza”.

Bottone: “Testo teatrale per comunicare ai bambini e ragazzi quanto stanno facendo gli operatori sanitari e il perché sia importante restare a casa”.

Laderchi: “Ad Atrani l’app MyAtrani per comunicare in tempo reale”.

È il nostro personale messaggio di speranza. I bambini stanno realizzando disegni ai balconi, per coloro che combattono e soffrono. I disegni, una volta raccolti, verranno donati proprio a loro, a infermieri e malati. Una piccola medaglia per tanto coraggio dimostrato”. Lo ha affermato Andrea Reale, sindaco di Minori, la Città del Gusto in Costiera Amalfitana. Ed i disegni, l’arte della descrizione, stanno spopolando lungo l’intera Costiera. Dai sindaci un vero invito a Colorare la Costiera dai balconi di casa. Un palcoscenico della bellezza naturale che diventa sempre piu’ museo a cielo aperto con esposizione di numerosi disegni realizzati da bambini e ragazzi di ogni età.

Coloriamo la Costiera!

“A Scala iniziativa contest. I bambini dalle loro case colorano Scala, pittoresco borgo della Costiera Amalfitana. La città diventa così un museo. Disegni, scritti, colori ai balconi. Abbiamo attivato da subito attività di aiuto agli anziani e fasce deboli con consegna a domicilio dei medicinali – ha dichiarato Luigi Mansi, sindaco di Scala, comune della Costiera Amalfitana – abbiamo sanificato le vie comunali, abbiano divulgato informazioni e raccomandazioni sul rispetto delle norme di sicurezza ed in più abbiano lanciato un’iniziativa – contest rivolta ai nostri bambini, invitandoli a ” colorare Scala” attraverso disegni, palloncini e nastri colorati da apporre sulle facciate, sui portoni e alle finestre”.

Un linguaggio comunicativo pieno di innovazione: Messe in streeming, testi teatrali per comunicare ai ragazzi con il linguaggio dei ragazzi, app. Una Costiera sempre oltre ed innovativa e viva.

“Anche Praiano sta affrontando l’emergenza con senso di responsabilità e ottimismo per il futuro. Condividiamo i momenti di socialità virtuali e a distanza – ha dichiarato Giovannino Di Martino, sindaco di Praiano e Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana – favoriamo lo streaming per le iniziative liturgiche e prestiamo assistenza a coloro che non possono uscire. Uniti ce la faremo”.

A Minori Santa Trofimena Tv canale YouTube.

Sta per nascere su YouTube Santa Trofimena Tv, per trasmettere in diretta la Santa Messa dalla Basilica di Santa Trofimena di Minori. Un’iniziativa tanto attesa anche dagli amanti oltreoceano della Divina Costiera.

Ecco il link per iscriversi:

https://www.youtube.com/channel/UCNFoP478GHdLRfztqIi_4AQ

Una favola dedicata agli infermieri ed operatori sanitari. La si sta consegnando ai genitori affinché possano spiegare ai loro ragazzi il momento che si sta vivendo nel mondo dimostrando affetto per chi rischia la propria vita in difesa del prossimo.

“Ho scritto un testo teatrale – ha dichiarato Viviana Bottone, consigliere con Delega alla Pubblica Istruzione della città di Minori – per tutti i bambini ed i ragazzi. Riteniamo che sia un modo dolce nuovo per raccontare loro questo periodo storico. Un testo inviato a tutti i genitori affinché lo leggessero ai loro figli in casa. In un clima in cui la tv resta perennemente accesa per aggiornarci, assorbiamo molteplici informazioni. Qualcuna vorremmo far finta di non averla appresa, qualcuna ci strazia il cuore, altre ci colpiscono in maniera indelebile. Ed è ciò che ha smosso in me il desiderio di mettere su “foglio” una realtà che, chiusa nella mia di realtà, non potevo conoscere. E ho voluto omaggiare queste dure scelte che mamme e papà, e non solo, devono fare ogni giorno. Dare giustizia a questa categoria, quella degli operatori sanitari che ci sta davvero salvando mettendo noi al primo posto. Eroi moderni, perché senza egoismo né protagonismo combattono in piena linea. Inoltre, l’idea di raccontarla ai bimbi per poi lasciare che la loro fantasia realizzi dei disegni che, quando tutto questo sarà finito, doneremo come “medaglie”, viene dalla volontà di far conoscere a tutti, e quindi anche ai più piccini, ciò che sta accadendo. Come una favola, perché ogni favola presuppone sempre un lieto fine. Io, da mamma, l’ho raccontata ai miei due bimbi, e da consigliera delegata alla pubblica istruzione ho pensato di farla arrivare a tutti i bimbi del nostro comune, attraverso i propri genitori, per provare ad infondere speranza e forza, adesso e alla fine di tutto”.

Ad Atrani l’App MyAtrani.

“Abbiamo un’app – ha affermato il sindaco di Atrani, Luciano De Rosa Laderchi – con la quale comunichiamo con cittadini, oltre al tradizionale sito del Comune ed i mezzi tradizionali. L’App si chiama MyAtrani e si scarica da Play Storie. Stiamo informando anche su tutti i servizi oltre che comunicare i contenuti dei vari provvedimenti”.