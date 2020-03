Coronavirus, la Thailandia blocca sbarco di nave da crociera a Phuket. A bordo 64 italiani

ROMA – Una nave da crociera della Costa Crociere è stata bloccata stamattina una volta arrivata all’isola thailandese di Phuket: non è stata autorizzata far sbarcare equipaggio e passeggeri. La misura? È un provvedimento cautelare applicato dalla Thailandia per proteggersi dalla diffusione del coronavirus. Anche se a bordo, riferisce il direttore generale della Costa Crociere, Neil Palomba, non c’è nessun caso né sospetto né positivo di coronavirus. La presenza di 64 italiani a bordo – su una nave che porta complessivamente 1.631 passeggeri e 984 membri dell’equipaggio- sarebbe bastata a far negare lo sbarco.