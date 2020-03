Coronavirus: la stagione estiva stenta a decollare, e senza la continuità territoriale

In Sardegna l’impasse sulla continuità aerea e l’emergenza coronavirus stanno compromettendo la stagione turistica alle porte. Numerose strutture lamentano di ricevere soltanto telefonate di disdetta di una prenotazione.

L’individuazione di un paziente zero nell’isola ha compromesso una situazione già precaria, dettata dal nodo dei voli aerei. Il presidente della sezione Turismo di Confindustria Centro Nord Sardegna, Nicola Monello, ha espresso grande preoccupazione, intravedendo la sì facile soluzione di proroga dei voli Alitalia su Cagliari e Alghero e la altrettanto problematica situazione del terzo scalo dell’isola, Olbia.

I collegamenti tra Olbia e la penisola erano effettuati in continuità da Air Italy e questo impone di trovare al più presto una soluzione. Le prenotazioni sono bloccate dopo il 16 aprile e questo porta con sé che in tanti scelgano diversa destinazione. Si intravedono già pesanti conseguenze per il turismo isolano: una struttura ricettiva riceveva le prenotazioni entro la fine di marzo. L’effetto domino travolge gli investimenti e considerevolmente anche il piano assunzioni. Si pensi del resto agli individui che vivono di lavoro stagionale, che sull’isola sono una notevole percentuale.

A lato, non così tanto, l’emergenza coronavirus. Giordania, Israele e Montenegro – come si legge sul sito di Ryanair – hanno vietato fino a data da destinarsi l’ingresso nel loro paese di visitatori che giungono con i quattro voli – due da Milano, uno da Roma e uno da Bologna – che la compagnia processa dall’Italia. La compagnia irlandese ha iniziato a cancellare voli e offrire la possibilità di rimborso per le tratte abbinate in andata o ritorno, che a loro volta comporterà la loro ulteriore cancellazione.

Dagli Stati Uniti – come dalla Russia – giunge poi un invito a evitare di viaggiare verso determinate regioni italiane: American Airlines e Delta hanno sospeso i voli per Milano. Probabilmente anche la Turchia si procederà alla sospensione dei collegamenti.

A seguito all’emissione del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, in ordine

alle nuove misure di sicurezza e alla proroga di quanto già disposto, sull’isola si guarda già a

quando verremo dichiarati zona gialla e ci si considera ormai in zona rossa. Blindati gli uffici

pubblici, le persone non vengono fatte entrare per l’emergenza sanitaria.

Si richiede il rispetto del droplet. Il passo alla chiusura totale e alla messa in quarantena è decisamente breve. Il tutto condito di insularità ci presenterà un conto decisamente salato.