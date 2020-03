Coronavirus: la mostra “Barcones” a Sinnai non chiude

No, non vogliamo chiudere ai visitatori la mostra aperta alla Biblioteca Comunale di Sinnai sabato 29 febbraio.

Siamo convinti sia giusto e utile che la mostra delle pitture di Orunesu rimanga aperta come da programma. Anzi, se ci riuscissimo, siamo convinti sarebbe giusto tenere aperto anche al mattino. Proprio perché le scuole rimangono chiuse, proprio perché vengono quasi azzerate le occasioni di “nutrimento culturale e sociale”.

Anche dalla lettura del pur controverso Decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo non si deduce affatto che eventi come il nostro debbano chiudere.i (mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro).

Sarebbe deleterio e ridicolo che, come cittadini attivi, non fossimo capaci di gestire una situazione così semplice di prudenza e normale prevenzione, come il gestire la copresenza di una decina di persone in uno spazio di 100 metri quadri, ben ventilato e riscaldato. Come se non fossimo capaci di spiegare delle semplici e chiare norme di comportamento di cui, fra l’altro, ci hanno riempito la testa già da giorni.

Tutto questo mentre market e altri luoghi dove si ritrovano più persone restano (giustamente) aperti. Mentre luoghi dove si svolgono eventi sportivi o simili attorno a cui girano un sacco di soldi restano (giustamente?!) aperti. Mentre a Roma, non a Sinnai, a Roma, viene confermata l’apertura della mostra su Raffaelloii. Tenere aperto è giusto perché abbiamo bisogno proprio in momenti come questi di presidi di piccole resistenze, di momenti di partecipazione consapevole e matura.

Lo dobbiamo a quei ragazzi che nei giorni scorsi son passati a vedere la mostra e, realizzando i loro disegni davanti alle pitture di Barcones, accanto alle loro barche hanno scritto “corona virus vai via”. O che hanno disegnato la barca che riusciva felicemente ad arrivare in porto.

Cosa insegniamo a questi ragazzi se ci lasciamo travolgere da paure dubbiamente reali e sicuramente non in questa misura? Se non dimostriamo di saperci organizzare e saper trovare gli antidoti?

Saperli trovare proprio assieme, dandoci delle necessarie regole di prudenza, ma assieme. Non chiusi ognuno nella propria cameretta e con le proprie paure, ma trasformando le regole di gestione di queste “paure” in un ”gioco partecipato e condiviso”.

L’evento della mostra, con la proposta di farvi partecipare i bambini e i ragazzi, invitandoli a disegnare le proprie impressioni, è una forma di sana e necessaria elaborazione di queste paure dilaganti. Non vogliamo entrare, almeno non qui, in merito all’opportunità o meno del decreto. Vogliamo dimostrare a noi stessi che proprio nei momenti di ”emergenza” abbiamo tutti la capacità di reagire in maniera sana.

Se necessario diamo i nostri numeri di telefono per poter organizzare le visite su appuntamento, a gruppi di una decina di persone, per un tempo limitato. Ma vogliamo provarci, anzi, chiediamo ad amici e solidali con la nostra proposta di darci una mano per tenere aperto anche al mattino. Lo dobbiamo a quelle bambine e bambini che i giorni scorsi hanno buttato su carta le loro piccole grandi angosce per esorcizzarle.

Lo dobbiamo a chi affronta pericoli reali e non solo temuti, a chi scappa da violenza e guerra sfidando giorni di mare aperto, per arrivare magari davanti a degli uomini “terrorizzati o manipolati nella paura” che si trasformano in aguzzini, come sta succedendo nella Grecia “scudo d’Europa”.iii

Lo dobbiamo a noi stessi, alla nostra umanità che non vogliamo e non possiamo permetterci di perdere.

Associazione Madiba Sinnai

