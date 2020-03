Coronavirus, il messaggio di sensibilizzazione de “La Stanza Nascosta Records” che lancia il videoclip di “Perfect Day”

Da un’idea della videomaker Irene Franchi e del produttore Salvatore Papotto nasce il videoclip di Perfect Day, una rilettura del brano di Lou Reed (contenuto nell’album Transformer del 1972) cui hanno preso parte gli artisti de La stanza Nascosta Records e due ospiti d’eccezione, la cantautrice milanese Patrizia Cirulli e la vocalist del gruppo toscano About: blank, Ilaria Franchi.

Il brano è arricchito da un inserto rappato di forte impatto, scritto per l’occasione ed interpretato dal rapper leccese Kekko Keyes.

Da giovedì 2 aprile il singolo “Perfect day”sarà disponibile per l’ascolto e l’acquisto su tutte le piattaforme digitali.

I proventi delle vendite verranno devoluti alla Protezione Civile.

Questo l’importante messaggio di sensibilizzazione dei partecipanti al progetto:

“Tornerà il tempo delle passeggiate all’aperto, del sole sulla pelle, degli abbracci.

Quella che cantiamo è la promessa di un giorno perfetto.

Dobbiamo, ora più che mai, tenerle fede.

Custodire le distanze è un atto d’amore necessario.

Restiamo a casa oggi per abitare domani il mondo.

Il nostro è un canto di speranza e di coscienza,

perché raccoglieremo ciò che abbiamo seminato.”

Il videoclip, che ha richiesto un grande impegno realizzativo, riunisce voci e strumenti diversi in un profondo amalgama di differenti codici espressivi.

Non un collage di mere sequenze sonore e vocali dunque: il contributo di ogni singolo artista, inviato da remoto, è stato convogliato in una narrazione condivisa, dalla forte valenza metaforica.

Un monito a vivere la dimensione della casa come rifugio e luogo privilegiato della vita quotidiana, ma anche la descrizione del momento in cui la casa perde, per dirla con Gaston Bachelard, la sua corporeità e si dilata, oltre le geometrie, per l’insopprimibile aspirazione alle altezze, all’aria, al cielo; ad una socialità che ci è, per ora, in parte preclusa.

Da qui le riprese della vista offerta dalle finestre e dai balconi: affacci inediti su paesaggi urbani insolitamente spopolati, ma non privi di una loro bellezza e sacralità.

L’arte multimediale si fa con “Perfect Day”veicolo di un canto di speranza e di coscienza, custode di una comunanza virtuale che prelude ad una rinascita esistenziale collettiva; rappresentazione e promessa di un giorno perfetto.

Link al videoclip:

https://www.youtube.com/watch?v=BoEAK3sKfjU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ARp9Ej7B1-5vbd0JbfxrsHsdodIzOsPPKoRmz4qsqMIY7cPf2Wx-bx50

Hanno preso parte al video:

AFA

Alfredo Marasti

Andrea Brunotti

Berlin Babylon Project

Claudia Cantisani

Giulia Ventisette

Jack & The delivery Men

Ilaria Franchi

KAPE (Alessandro Sicardi)

Kekko Keyes

Leonardo Clyde Guelpa

Patrizia Cirulli

Raffaele Pillai

Roberta Usardi

Smarties (Marta Pilia)

Stato di calma apparente

Stefano Mele

Veramadre