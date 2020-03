Coronavirus, CSA: “La Regione prepari un piano preventivo per la filiera ovi-caprina”

Il settore delle produzione del latte ovi-caprino, il ritiro presso le aziende e la sua trasformazione, sono fasi che non si possono fermare o bloccare – afferma Tore Piana, Presidente del Centro Studi Agricoli. – Le pecore devono essere munte tutti i giorni, il latte dev’essere ritirato dalle stalle tutti i giorni e la trasformazione del latte in formaggio, presso i caseifici, non si può fermare. Eventuali contagi e quarantene per Coronavirus, che coinvolgano allevatori o dipendenti dei caseifici, non devono bloccare l’attività giornaliera. Dal punto di vista operativo il Decreto non blocca le fasi di produzione, trasporto e trasformazione, ma ci spaventa il fatto che tutte queste fasi delle filiera ovi-caprina non siano attività differibili nel tempo e quindi si temono in Sardegna le quarantene obbligatorie come da normative Sanitarie – afferma Tore Piana. – Ci rasserena il Presidente del Consorzio del Pecorino Romano, il quale afferma che tutti i caseifici in Sardegna sono pienamente operativi, ma non ci basta – continua Tore Piana. – Cos’accadrebbe se i dipendenti risultassero positivi al Coronavirus? Si chiuderebbe il caseificio per la quarantena, seguendo le normative sanitarie imposte? E chi ritirerebbe e trasformerebbe il latte?