Coronavirus, cinema e cultura spingono verso la fruizione online. Su Chili la serie Art For Change

Ecco che tra le varie novità della nota piattaforma CHILI c’è l’originale serie doc sulla rigenerazione urbana e culturale Art for Change.

Il progetto è nato da un’idea di Daniela De Francesco, studiosa di nuove tecnologie e laureata in Architettura e Urbanistica, per poi trasformarsi in una coproduzione italo-spagnola, prodotta da Lumen Films, da The Piranesi Experience e dalla società Potenza Producciones, con sede a Madrid. Diretta dal giovane regista Claudio Esposito, è distribuita dalla Delta Star Pictures in collaborazione con CHILI.

La serie Art For Change è online oltre che in Italia anche all’estero, in Germania/Austria, Polonia e Inghilterra. La serie parte con la prima stagione (4 episodi girati nel Sud dell’Europa), sguardo diretto alle città e ai suoi protagonisti: cittadini, operatori sociali, artisti, designer e architetti al lavoro in 5 periferie tra Italia e Spagna, che con l’arte cercano di dare loro un senso nuovo, sia per l’immediato presente che per il futuro.

Con molteplici progetti, ricchi di creatività, le ri-vivono, ri-disegnandole per cercare di migliorarle e di portarvi cultura e integrazione. Storie che seppur distanti geograficamente sono unite da un solo trait d’union, la ricerca artistica condotta in zone suburbane, all’interno di comunità spesso emarginate, abbandonate a sé stesse e a tutte le problematiche che quotidianamente vivono. Storie di persone comuni, sognatori, bambini e artisti, che fanno dell’arte un momento e uno spazio di riflessione e che in giro per il mondo stanno provando a trasformare i propri luoghi con delle piccole ma straordinarie rivoluzioni. Ogni episodio può essere acquistato singolarmente, ma chi vuole può acquistare anche tutti e quattro gli episodi assieme in un unico pacchetto.

La piattaforma è all’indirizzo Chili.com e digitando il titolo si può vedere l’opera con pochi passaggi per la registrazione; per la prima registrazione si ha anche uno sconto del 50% di benvenuto.

Il Video on demand gratis per i giovani!

Il Governo italiano ha pubblicato pochi giorni fa il documento che rinnova il Bonus Cultura che mette a disposizione dei cittadini che hanno compiuto 18 anni.

Quindi quest’anno, per coloro che sono nati nel 2001, è disponibile la cifra di 500 euro per l’acquisto di beni di tipo culturale: “cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera“; ciò significa che è possibile acquistare con il Bonus Cultura anche singole opere dalle piattaforme che le vendono con la modalità TVOD (Transaction Video on demand), quindi con la possibilità di pagare per l’acquisto del singolo contenuto. E in questo senso per esempio la piattaforma CHILI, che opera in modalità TVOD, rientra tra quelle che i neo-maggiorenni potranno utilizzare per l’acquisto di contenuti con il Bonus Cultura.