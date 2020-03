Coronavirus, Calvisi: “All’opera team di medici militari a Sassari”

In particolare, il team sanitario militare inizierà un’attività di campionamento per la ricerca del nuovo Coronavirus in strutture residenziali assistite, indicate dall’ASL sassarese, già interessate da focolai di epidemia. I campioni saranno analizzati presso il laboratorio del Dipartimento scientifico del Policlinico Militare CELIO. I kit diagnostici messi a disposizione sono circa 200. Questo campionamento è prioritario per alleggerire l’attività del laboratorio dell’ospedale di Sassari e contribuirà ad arginare il diffondersi del virus nella provincia. La Sanità Militare e la Regione Sardegna sono in costante contatto per condividere e definire ulteriori concorsi urgenti – ha concluso Calvisi.