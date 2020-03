Coronavirus, Borrelli: “I positivi salgono a 3.916, mortalità del 4,25%”

ROMA – Il dato complessivo vede 3.916 positivi, 1060 in isolamento domiciliare, 2394 ricoverati con sintomi e 462 in terapia intensiva. L’11,28 per cento è il tasso che riguarda i guariti, il 4,25% i deceduti. Lo riferisce il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa.

BORRELLI: “DOMANI SAPREMO LA SORTE DELLE ZONE ROSSE” “Il comitato tecnico scientifico sta analizzando le informazioni e per domani sapremo anche quella che sara’ la sorte delle aree rosse”. Cosi’ il capo della protezione civile Angelo Borrelli risponde a chi gli chiede se l’aggiornamento del dpcm prevedera’ mutamenti sulle zone rosse. BORRELLI: “PROSSIMA SETTIMANA 2 MLN MASCHERINE CHIRURGICHE” “Domani consegneremo 71 mila mascherine alla Regione Lombardia insieme a 10 mila mascherine chirurgiche. La settimana prossima dovremmo avere una fornitura di almeno 2 milioni di mascherine chirurgiche”, spiega Borrelli. Finora “abbiamo sempre privilegiato la Lombardia” nella consegna delle mascherine, ha aggiunto.