Coronavirus, Borrelli: “196 decessi oggi, 10.590 i contagiati”

ROMA – “Oggi registriamo 196 decessi, il 2% tra 50 e 60 anni, il resto in età più avanzata. Il 78% ha patologie pregresse. I contagiati attualmente sono 10.590, in questo numero ci sono anche le persone contagiate in isolamento domiciliare, circa 600. I guariti oggi sono 41, in tutto 1.045″. Lo dice il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, in conferenza stampa.