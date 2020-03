Coronavirus, boom di morti: più 475. Il numero di positivi sale a 28.710

Un aumento di 4.207 unita’ in un giorno, il piu’ alto dall’inizio dell’epidemia. Nel dettaglio, 28.710 sono i malati attuali (+2.648), 4.025 i guariti, con un aumento record di 1.084, e 2.978 i decessi, anche qui purtroppo con un incremento mai registrato di 475 in un giorno. Sono i dati forniti dal commissario all’emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa in Protezione Civile. I ricoverati con sintomi sono 14.363, quelli in terapia intensiva 2.257, mentre 12.090 sono in isolamento domiciliare.

Coronavirus: Borrelli,oggi oltre 1 mln mascherine,40 ventilatori – Oggi la Protezione civile ha distribuito sul territorio nazionale oltre 1 milione di mascherine protettive e 40 apparecchi per la ventilazione polmonare. Lo ha detto il capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, nel briefing pomeridiano con i media per fare il punto sulla emergenza coronavirus in Italia.

Coronavirus: Borrelli, trend nuovi casi stazionario – “Ci sono 2648 positivi in piu’, per un trend stazionario in questa settimana”. Lo ha detto il commissario all’emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa in Protezione Civile. “I guariti sono oggi 1084 in piu’ – ha sottolineato – un numero veramente importante, che li porta in totale a 4025, +37% rispetto a ieri”.

Coronavirus: Borrelli, 55 pazienti trasferiti in altre regioni – Sono stati 55 i pazienti affetti da coronavirus che oggi sono stati trasferiti dalle regioni di residenza ad altre realta’ territoriali per essere curati, in un sistema di mutualita’. Lo ha riferito il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel briefing con i media per fare il punto sulla situazione in Italia. E’ inoltre proseguita l’attivita’ di strutture mediche e campali, con l’installazione di ospedali da campo da parte delle forze armate a Crema e Piacenza, forze armate verso cui Borrelli ha avuto parole di ringraziamento.

COVID, GALLERA: IN LOMBARDIA 17.713 POSITIVI, 1.493 IN PIU’ RISPETTO A IERI – “I casi positivi da Coronavirus in LOMBARDIA sono in totale 17.713, con un incremento rispetto a ieri di 1.493” anche se “la crescita è inferiore rispetto a quella di ieri”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione LOMBARDIA, Giulio Gallera, durante la quotidiana diretta Facebook per fare il punto sul Coronavirus.

COVID, GALLERA: NUMERI DA BATTAGLIA, MA CRESCONO MENO DI IERI – Il bollettino della Regione Lombardia sul Coronavirus registra “numeri di continua battaglia. Crescono quasi tutti, ma in maniera inferiore rispetto a ieri. Questo è un elemento che dobbiamo prendere in considerazione. Ne prendiamo atto tendenzialmente in maniera positiva anche se valuteremo il trend alla fine della settimana per capire se c’è un rallentamento”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la quotidiana diretta Facebook per fare il punto sul Coronavirus.

COVID, GALLERA: 1.959 DECESSI, OLTRE 300 IN PIU’ RISPETTO A IERI – “I decessi continuano ad avere una crescita importante: sono 1959 in totale, con una crescita di oltre 300 rispetto a ieri”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la quotidiana diretta Facebook per fare il punto sul Coronavirus.

COVID, GALLERA: IN LOMBARDIA 924 IN TERAPIA INTENSIVA, 45 IN PIU’ RISPETTO A IERI – “Le persone in terapia intensiva in LOMBARDIA sono 924, 45 in più rispetto a ieri”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione LOMBARDIA, Giulio Gallera, durante la quotidiana diretta Facebook per fare il punto sul Coronavirus. La crescita è inferiore rispetto a quella di ieri, quando le persone in terapia intensiva erano 56 in più rispetto al giorno precedente.

Coronavirus: i morti in Europa superano quelli in Asia – I decessi per coronavirus in Europa superano per la prima volta quelli in Asia, secondo un conteggio della AFP. In Europa si registrano infatti almeno 3.421 vittime, mentre in Asia, dove la Cina e’ stata il focolaio iniziale di quella che e’ diventata in seguito una pandemia globale, i morti sono 3.384.

Coronavirus: oltre 200mila casi e 8000 morti nel mondo – Il numero di contagi da coronavirus nel mondo ha superato quota 200.000, con un totale di oltre 8.000 decessi: lo riporta l’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University. Per l’esattezza i contagi sono ora 201.436 ed i morti 8.006. Le persone guarite finora sono 82.032.