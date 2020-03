Coronavirus, da ieri 756 morti, 416 in Lombardia. Ci sono 3.815 nuovi positivi

LEGGI ANCHE: Coronavirus, spunta falso volantino del Viminale nei palazzi: “Lasciate le case”

I DATI DELLA LOMBARDIA

Sono 1.592 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Lombardia, 416 i decessi. Lo spiega l’assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera, in conferenza. I nuovi casi di contagio sono in calo rispetto ai 2.100 di ieri, ora in tutto sono 41.007. I pazienti in terapia intensiva sono 1.328.

BORRELLI: GRAZIE ALBANIA, POPOLO VICINO

“Voglio ringraziare il popolo albanese e il presidente Edi Rama, ha rinnovato la vicinanza col nostro Paese”, dice Borrelli dopo il messaggio del presidente dell’Albania.

“ARRIVATE 9.948 DOMANDE INFERMIERI, 55% DONNE”

“Sono 9.948 le domande arrivate per arruolare infermieri, il 55% sono donne. La maggior parte arrivano da Lazio, Lombardia e Campania”. Lo dice il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, in conferenza stampa dalla sede del dipartimento.

Roberto Antonini

Fonte: Agenzia Dire – www.dire.it