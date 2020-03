Continuità aerea, Giagoni (Lega): “Da aprile Alitalia anche su Olbia”

Abbiamo riscontrato con piacere che il Governo ha accolto la richiesta della Regione di riattivare il vecchio decreto del 2013 sullo scalo di Olbia, piuttosto che prorogare il bando 2018 – commenta il capogruppo Lega in Consiglio, Dario Giagoni. – Tale decisione non solo consente di amalgamare in un unico contesto i nostri aeroporti principali, ma permette anche e soprattutto di prevedere da Olbia i medesimi oneri di servizio pubblico e compensazioni così come ad Alghero e Cagliari. Una notizia importante che tranquillizza gli animi di tutti noi e che sino al 31 dicembre darà modo all’Assessore ai trasporti e al suo staff di lavorare al nuovo bando predisponendolo nel migliore e più funzionale dei modi. La situazione dei trasporti aerei in Sardegna non è certamente tra le più rosee, la vertenza inerente a Air Italy richiede impegno e gran dedizione, ma ci rincuora sapere che il diritto alla mobilità dei sardi sarà ampiamente e pienamente rispettato.