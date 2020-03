Attualità

Continua l’impegno della Caritas, seppur con responsabilità e prudenza

La Caritas diocesana, in sintonia con i decreti del Governo, con le indicazioni della Conferenza episcopale italiana e di quella sarda, sotto la guida dell’arcivescovo, in sinergia con i Comuni di riferimento e con le istituzioni governative e locali, porta avanti in questo momento di grande criticità per il Paese, i servizi essenziali per le persone più fragili e bisognose, nel massimo rispetto delle norme e con tutta la prudenza indispensabile per evitare inutili rischi.