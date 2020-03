Le Rubriche di Sardegna Reporter - Associazioni-Sindacati

Confartigianato Sardegna plaude per l’arrivo ai Comuni di 400 milioni di euro

Confartigianato Imprese Sardegna plaude all'iniziativa del Governo di destinare 400 milioni di euro ai Comuni italiani, per l’acquisto di generi alimentari per chi non ha da mangiare. Nel contempo chiede ai Sindaci sardi di comprare prodotti sardi con i fondi in arrivo.