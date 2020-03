Coldiretti Cagliari. La spesa 100% sarda direttamente a casa

#mangiasardo #nonsprechiamoilcibo

Da martedì i prodotti a km0 dei mercati di Campagna Amica arriveranno in tutte le case dei cagliaritani.

Basta una semplice telefonata o una mail per ricevere in 24 ore direttamente a casa la spesa con prodotti sardi 100%, sicuri e garantiti.

Un servizio che da una parte garantisce cibo sano e sardo ai cittadini e dall’altra sostiene le aziende agricole in un momento difficile per tutta l’economia nostrana in cui c’è il serio rischio di lasciare nei campi a marcire diversi quintali di prodotti agricoli, cioè di sprecare cibo (un paradosso vista l’emergenza che stiamo vivendo).

“Da giorni le nostre aziende agricole stanno già effettuando in tutto il sud Sardegna la consegna a domicilio dei prodotti agricoli, garantendo ai cittadini orfani dei mercati di Campagna Amica di poter comunque consumare i prodotti del territorio – afferma il presidente di Coldiretti Cagliari Giorgio Demurtas -. Grazie alla sensibilità dell’amministrazione comunale di Cagliari verso le persone più vulnerabili e le aziende agricole, il servizio a domicilio dei prodotti e pasti a km0 sarà strutturato meglio, garantendo una vasta gamma di prodotti con un unico ordine”.

Il servizio sarà attivo da lunedì prossimo (23 marzo). Chi vuole ordinare la spesa dovrà chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ai numeri 070 2109 8100 o 366.576.9978 (anche whatsapp) o scrivere alla mail campagnamica.ca@coldiretti.it. La spesa sarà recapitata a domicilio il giorno successivo dalle 9.30 alle 15.30.

Un servizio in linea con la filosofia #iostoacasa, #mangiasardo e #nonsprechiamoilcibo.

“Stiamo estendendo e strutturando questo servizio in tutta la Sardegna – afferma il direttore di Coldiretti Cagliari Luca Saba -, e stiamo collaborando anche con la grande distribuzione. L’appello ai cittadini e ai supermercati è di preferire e dare la precedenza ai prodotti sardi per dare un sostegno alla nostra economica scongiurando il rischio concreto di sprecare il cibo lasciandolo invenduto sui campi”

Grazie all’amministrazione comunale di Cagliari ed in particolare con l’assessorato ai Servizi sociali guidato da Viviana Lantini, è attivo anche il servizio di fornitura gratuita di pasti a domicilio a km0 in favore di persone anziane, disabili e fragili che in questo periodo di emergenza sanitaria non hanno una rete familiare di supporto e spesso si trovano in solitudine.

In questo caso il numero di telefono per poter accedere e prenotare il servizio è 070.5929250, attivo tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 8 alle 20. La consegna dei pasti a km0, preparati e consegnati dalla Corisar, avverrà a partire dal giorno successivo alla prenotazione.