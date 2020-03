MangiaItaliano: al via la campagna di Coldiretti a sostegno del Made in Italy

Ssabato 7 marzo, l’iniziativa #MangiaItaliano si terrà nei mercati (dalle 8 alle 13) di:

Sassari (Emiciclo e al coperto di Luna e Sola);

(Emiciclo e al coperto di Luna e Sola); Nuoro (Exmè);

(Exmè); Oristano in via degli Artigiani;

in via degli Artigiani; Quartu Sant’Elena a Pitz’e Serra;

a Pitz’e Serra; Monserrato in via del Redentore;

in via del Redentore; Cagliari (dalle 16 alle 20) nel centro commerciale Santa Gilla, dove ci saranno tutte le eccellenze a km 0 sarde 100%.

Ma anche in tutti gli agriturismo Campagna Amica.

#MangiaItaliano

È una campagna per superare la disinformazione di chi, in modo vile, approfitta anche di questi momenti di difficoltà per screditare chi produce nel rispetto delle regole cibo sicuro e garantito. Come il disgustoso video francese sulla pizza italiana, andato in onda su Canal plus, che mira a screditare il Made in Italy.

Il Coronavirus, infatti, non ha fermato la campagna che lavora e va avanti e garantisce a tutta la popolazione l’approvvigionamento di materie prime sane e a km 0.

Oggi, a maggior ragione, è fondamentale consumare prodotti locali – afferma il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba – innanzitutto a difesa della propria salute, perché i prodotti italiani e dunque sardi sono garantiti da una legislazione più attenta e a controlli più severi, ma anche grazie ad agricoltori e allevatori coscienziosi che lavorano nel rispetto della terra e per la salvaguardia della salute dei consumatori. Inoltre, in questo momento critico, è importante darci una mano reciproca e aiutare la nostre economia. Insieme supereremo pure questa difficoltà e anzi ne potremmo, con il buon senso, trarre dei vantaggi rafforzando la cultura del cibo locale e rafforzando anche i controlli verso i prodotti di cui non conosciamo la provenienza e i metodi di coltivazione e trasformazione.

Le ripercussioni per l’economia sono pesanti e ne sta risentendo anche il settore primario. Solo per fare un esempio, la chiusura delle scuole (senza entrare nel merito delle decisione) ha fermato tantissime imprese e aziende agricole che forniscono i prodotti a km 0 per le mense.