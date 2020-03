Coldiretti. Da lunedì le domande di sostegno del DL “Cura Italia” direttamente da casa

E’ il servizio garantito dalla Coldiretti attraverso il patronato Epaca.

Oltre ai servizi tradizionali, infatti, (domande di pensione, invalidità, infortunio, malattia professionale, disoccupazione, ecc), da lunedì in tutte le sedi sarde della Coldiretti, Epaca incrementerà i propri servizi vista la situazione di allerta per la diffusione del COVID-19 e il desiderio di contribuire agli sforzi che tutti i nostri concittadini stanno facendo per arginare questa epidemia.

In questo modo tutte richieste di compilazione o consulenza per le misure di sostegno previste dal disegno di legge Cura Italia (bonus 600 euro, congedi, baby sitting ecc…), potranno essere eseguite in tutto il territorio regionale dalla Coldiretti, contattando gli addetti dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì, tramite telefono o mail.