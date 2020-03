Codrongianos, Lega nazionale per la difesa del cane:Jolly Bellissimo cerca casa

Io sono Jolly microchip 380260040869825, un trovatello del Canile di Codrongianos, sono stato ritrovato abbandonato a Usini in provincia di Sassari e sono in canile dal 05/07/2011, quindi il prossimo luglio saranno nove anni che sono qui in canile.

Io sto bene qui insieme ai miei compagni del box n. 11, Cenere, Rigo e Anja e con loro gioco molto.

Da qualche mese ho preso l’abitudine di chiedere a Sebastiano delle coccole supplementari, prima che lui esca dal box dopo averci portato la pappa, così mi metto su due zampe e lo guardo negli occhi e lui mi dice che sempre che sono bellissimo e che farà un appello per trovare anche a me una famiglia umana tutta per me.

A me piace molto correre e giocare con gli altri cani, ne ho conosciuto diversi in questi nove anni, non proprio facili qui in rifugio.

Sebastiano ieri mi ha detto che ha preparato il mio appello per trovarmi adozione nel Continente anche se io non so cosa sia, ma mi fido ciecamente di lui.

Se io vado via di qui mi dispiace tanto lasciare sola Anja, mi piacerebbe tanto ci prendessero in due, noi giochiamo tanto insieme.

Ora attendero’ qualche buona notizia da Sebastiano, ma voi intanto aiutatemi a diffondere l’appello per la mia adozione

Jolly, Box 11, Canile di Codrongianos

Microchippato, con tutte le profilassi sanitarie previste, Sono adottabile in tutto il centro nord, con trasferimento effettuato dai volontari del Canile.

Info cellulare 371 1251 717 Sebastiano Candidda

Responsabile Canile Rifugio Codrongianos