Champions League Donne 2022: la finale si terrà a Torino, l’ha deciso la UEFA

Milena Bertolini, commissario tecnico della nazionale azzurra femminile, ha commentato così la notizia:

Attraverso l’assegnazione della finale di Champions League, viene riconosciuto tutto il lavoro fatto dalla FIGC per promuovere il calcio femminile. Credo che la scelta dello stadio di Torino rappresenti un premio anche per quanto la Juventus, come altri club, insieme alla Federazione, sta facendo per la crescita del movimento.