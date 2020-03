Ceppitelli.”Restiamo a casa. Il virus non è invincibile”

Il capitano del Cagliari, tramite i profili social della società sarda, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi rossoblù in questo periodo di grossa emergenza e di quarantena.

Da questo lunedì l’hashtag “restiamo a casa” è diventato un vero e proprio imperativo in Italia con l’obiettivo di arginare quanto prima la diffusione del Codiv-19 (coronavirus). Una situazione non certo semplice, specialmente a seguito della quarantena, ma da parte del mondo dello sport arrivano molteplici messaggi di solidarietà.

Questo pomeriggio Luca Ceppitelli, capitano rossoblù, ha voluto parlare tramite i social della società con l’obiettivo di sensibilizzare sull’emergenza.

“Ciao ragazzi, potremmo sembrare ripetitivi ma è giusto spiegare alcuni concetti. Non bisogna essere preoccupati, ma responsabili e diventare ancora più squadra per combattere un avversario, il virus, che non è affatto invincibile. Con tutto il nostro impegno, rimanendo a casa, supereremo questo momento. Andrà tutto bene, forza Casteddu“, le parole del difensore rossoblù.