Avviso di sospensione degli spettacoli del CeDAC

In particolare, il Decreto determina all’art.1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19):

b) Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d.

Stante l’evidente assoluta impossibilità di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro nei teatri vengono annullate tutte le recite; in particolare, contrariamente a quanto precedentemente annunciato, verranno annullate le date della tournée di Paola Maugeri con “Rock & Resilienza” (dal 5 all’8 marzo 2020) e de “La Classe” di Fabiana Iacozzilli (dal 5 al 7 marzo), di “È inutile a dire!” di e con Jacopo Cullin (5 e 6 marzo), del quartetto Cuban Jazz & Blues (dal 5 al 7 marzo per il Jazz Club Network).

Si annuncia che spettacoli e concerti già in cartellone per la Stagione 2019-2020, nell’ambito del Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna, e sospesi per effetto del decreto verranno riprogrammati per quanto possibile in base alla disponibilità di artisti e compagnie: le nuove date ed eventuali ulteriori variazioni verranno comunicate tempestivamente alla stampa e al pubblico.