CamerettaTour: anche Elisa Toffoli ospite di Fridays for Future Italia

Il #CamerettaTour 2020 è una delle iniziative, insieme al #DigitalStrike e a Quarantena For Future , che Fridays For Future Italia sta organizzando per tenere compagnia, intrattenere e informare gli italiani durante l’emergenza Coronavirus, oltre a raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana che si trova in prima linea in tutta Italia.

L’appuntamento è ogni sera, alle ore 19 sui nostri canali social, dove avremo modo di chiacchierare con gli ospiti più disparati: artisti, musicisti, band, attori, scienziati e giornalisti di rilievo.

Non saranno lezioni o conferenze, ma delle vere e proprie chiacchierate in libertà di circa 45 minuti per conoscere i nostri ospiti, il nostro movimento e per rispondere alle domande del pubblico. Non mancheranno gli aneddoti, il “Quiz For Future” e tutto il bello della diretta.

Elisa Toffoli ospite al #CamerettaTour

Elisa Toffoli da sempre si è spesa per l’ambiente e a sostegno di Fridays For Future, il movimento globale che si batte affinché i governi di tutto il mondo riconoscano l’Emergenza Climatica e attuino azioni politiche ed economiche per tagliare le emissioni climalteranti per riuscire a limitare l’aumento della temperatura media globale a 1,5°C. E urgentemente perché, all’attuale tasso di emissioni di CO2, restano solo 8 anni per abbatterle, per avere una chance di garantire un futuro sicuro per la nostra e le altre specie viventi. La pressione degli attivisti per il clima in tutto il mondo non finirà finché questo non sarà garantito.

Sono già stati ospiti del #CamerettaTour di Fridays For Future: Piero Pelù, Eugenio in Via di Gioia, Denise Tantucci, il documentarista Stefano Tiozzo e lo scienziato Giorgio Vacchiano. Tutte le puntate già registrate sono disponibili nella Playlist YouTube AperiFuture .

I prossimi ospiti

Tra i prossimi ospiti già confermati, i Pinguini Tattici Nucleari, Max Casacci dei Subsonica, l’attore Alessandro Borghi, il rapper IZI, Mannarino, e anche… una certa attivista climatica di 17 anni, in collegamento da Stoccolma.

Il calendario completo è disponibile sui nostri social e a questo link .

La lista degli ospiti in calendario è ancora in crescita. Musicisti, artisti, giornalisti, scienziati che desiderano unirsi e supportare il movimento, usando la loro visibilità per sensibilizzare sul clima, possono contattarci per partecipare al #CamerettaTour o trovare insieme altri modi per supportarci e amplificare la nostra voce.

Quando verrà il momento di rialzare la testa dall’attuale crisi sanitaria, sarà essenziale ricordarsi delle fragilità e delle disuguaglianze del nostro attuale sistema, di cui siamo ora diretti testimoni, ed essere pronti alle sfide giganti che già da tempo mettono a rischio tutta la società per come la conosciamo ora.

