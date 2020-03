Calangianus: l’Amministratore comunale Antonio Piga aderisce a #DistantiMaUniti

Dopo aver portato a termine lo scorso anno il Master ForsAM (Corso di Formazione Specialistica in Amministrazione Municipale, rivolto a tutti i giovani amministratori che intendono investire in un percorso di miglioramento delle loro competenze amministrative) insieme ad altri suoi colleghi provenienti da tutta Italia, ha partecipato alla campagna di sensibilizzazione #DistantiMaUniti promossa dal Ministro dello Sport – Poliche Giovanili, Vincenzo Spadafora, e sostenuta dall’ANCI tramite PVBLICA (Scuola ANCI per Giovani Amministratori) organizzatrice del ForsAM, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle disposizioni previste per il contenimento del contagio del COVID-19.

Vestire il tricolore, per noi Giovani Amministratori, è stato un segno di unione che va oltre la provenienza, la religione, il colore della pelle o il partito politico, ma solo un unico obbiettivo comune: la trasmissione di un messaggio di speranza a tutti gli italiani che stanno combattendo in silenzio questa battaglia e soprattutto per dire grazie a chi, con sacrificio, lotta tutti i giorni tra i reparti di un ospedale affinché tutto questo, un giorno, sia solo un brutto ricordo. Nel nostro piccolo, dimostreremo che l’antico detto “la distanza separa i corpi ma non i cuori” è reale e veritiero. Se ognuno fa la propria piccola parte, ne usciremo vittoriosi.