Cagliari: venerdì 6 marzo doppio appuntamento con il corto teatrale “Bestie feroci in Risvegli”

Venerdì 6 marzo un doppio appuntamento sul palco dell’EXMA, per TeatrExma, la stagione teatrale organizzata dal Teatro dallarmadio in collaborazione con il Consorzio Camù: alle 21.00 il Teatro dallarmadio con la regia Antonello Murgia presenta il corto teatrale Bestie Feroci in Risvegli con Antonello Murgia e Cristiana Cocco.

Una “sinfonia-mosaico” costruita sullo stile del pluripremiato e longevo spettacolo Bestie feroci: voli e ossimori musicali e stilistici, per un modus teatrale che è parte integrante dello stile poliedrico ed eclettico dei cantant-attori della compagnia del Teatro dallarmadio.

Va poi in scena alle 22 una prima regionale: Fake club con Stefano Santomauro. Lo spettacolo, vincitore del Drama Comic Award 2019 è scritto da Stefano Santomauro in collaborazione con Francesco Niccolini, ed è prodotto da Pilar Ternera e Ntc con il contributo del Festival di Narrazione Montagne Racconta.

“Meteorite si schianterà sulla terra fra dieci giorni”, “Troppi metalli nei vaccini: bambino arrugginisce dopo il bagnetto”. Sono queste, e molte altre, le notizie che ogni giorno ci arrivano dai social, dalle radio passando per la stampa e la tv, le così dette fake news.

E sono proprio le false notizie lo spunto di riflessione per questo divertentissimo spettacolo di Stefano Santomauro che affronta, in cifra comica, il tema attualissimo del vero e falso e ci trascina dalle prime fake raccontate ai bambini passando dalla Seconda Guerra Mondiale, Trump, Van Gogh e molto altro.

Grazie al connubio fortunato con l’autore Francesco Niccolini, Fake Club racconta uno spaccato attuale della nostra società, senza censura. Senza vergogna. Senza mentire.